الخارجية التركية تدين الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في "دوار النابلسي"

أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين اللاجئين في "دوار النابلسي" قرب شارع الرشيد شمال قطاع غزة، والذي خلف العشرات من الشهداء والمصابين المدنيين، من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الخارجية التركية أن قيام إسرائيل بتوجيه أسلحتها نحو المواطنين الأبرياء الذين يطلبون المساعدة لإنقاذ حياتهم هو دليل على نيتها تدمير الفلسطينيين بأكملهم.

وقالت الخارجية التركية في بيانها أن إسرائيل ارتكبت جريمة أخرى ضد الإنسانية.

وأكدت الخارجية التركية أن الفظائع في غزة على وشك أن تصبح كارثة عالمية ذات عواقب تتجاوز المنطقة بكثير.