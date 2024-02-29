الحوثي: الغرب يعتمد معايير متناقضة لحقوق الإنسان والدليل العدوان على غزة

قال قائد حركة أنصار الله “الحوثيين عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن الغرب يعتمد معايير متناقضة حيال حقوق الانسان والدليل العدوان على غزة الذي يفضح الغرب وخصوصاً أميركا.

وأكد الحوثي على أن أميركا هي الأكثر تناقضاً في اعتماد ما تدعيه من معايير حول الانسانية وحقوق الإنسان من خلال مسؤوليتها عن العدوان الإسرائيلي.

وأوضح الحوثي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2735 مجزرة في حرب الابادة الجماعية التي تستهدف المدنيين في غزة من بينها المجزرة الأخيرة في شارع الرشيد.

وأكد الحوثي ، أن هناك أكثر من 100 ألف شهيد وجريح ومفقود وأسير من جراء العدوان على غزة.

ولفت عبدالملك الحوثي إلى أن هناك أيضاً انتشار للأمراض المعدية التي أصيب بها نحو ثلث سكان قطاع غزة وأغلبهم من الأطفال، مضيفاً أ، معظم أطفال غزة باتوا يعانون من الجوع والمرض والاحتلال يواصل حرب التجويع ومنع الغذاء وتشديد الحصار.