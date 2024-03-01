خبير علاقات دولية: مصر أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة

قال أحمد سيد احمد خبير العلاقات الدولية إن الدور الانساني المصري ومساعده الشعب الفلسطيني في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الشقيق في غزة في ظل هذه الأزمة والمحنه والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها في ظل استمرار العداون الإسرائيلي فإن مصر لها جهود حسيسة ودؤبة لوقف إطلاق النار والعمل على مواصلة الهدنة الإنسانية والطويلة لوقف نزيف الدم الفلسطيني الذي يؤرق عشرات الشهداء الفلسطينين.



وأكد خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، انه في ظل هذه الظروف والتعند الإسرائيلي ورغم هذا الوجه السيئ للاحتلال الذي ينتهك كل القواعد الدولية، الا ان مصر تقدم الصورة الناصعة كدولة دائما تقف جانب الشعب الفلسطيني.

اسرائيل تستخدم سلاح الجوع لكسر صمود الشعب الفلسطيني



واشار الى ان مصر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني ان مصر هي أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة منذ هذا العدوان الإسرائيلي الشرس والهمجي الذي يستهدف النساء والأطفال والمستشفيات والمدارس و يستخدم سلاح الجوع لكسر صمود وإرادة الشعب الفلسطيني والعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري.