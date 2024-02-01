اليوم 118 من العدوان الإسرائيلي.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم، الخميس، عن توقعاتها لأحوال الطقس في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار العداون الإسرائيلي ضد غزة والضفة الغربية لليوم الـ118.

وتوقعت الأرصاد الفلسطينية طقسا غائما وشديد البرودة، يصاحبه سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت الأرصاد الفلسطينية إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم 118 والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.