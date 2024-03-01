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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

منهم أمل حجازي والراقصة دينا.. فنانات خلعن الحجاب وهذا هو السبب

صدى البلد

لجأت عدد من الفنانات والمشاهير إلى ارتداء الحجاب، واعتزال الفن والتمثيل، فدائما ما نسمع عن مشاهير ارتدين الحجاب، منهن من تثبت على موقفها، ومنهن من تقرر خلعه مرة أخرى والعودة إلى مجال الفن من جديد.

شاهد الفيديو:

عادة ما تعلن الفنانات فجأة عن قرارهن في ارتداء الحجاب، ومنهم من قررن الذهاب لتأدية فريضة الحج أو العمرة، بعد هذا القرار، ودون سابق إنذار يعلن التراجع عن قرارهن، وأخريات يقررن العودة للتمثيل مع الحجاب دون أن يقف الحجاب عائقا أمامهن.

بعد سنوات من إعلانها اعتزال الفن والغناء وارتداء الحجاب عام 2017، تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بانتشار مقطع فيديو للفنانة اللبنانية أمل حجازي، ظهرت خلاله بأحد المحلات التجارية من دون الحجاب وتؤدي مقطعاً من أغنية.


وظهرت أمل حجازي، وهي تجلس في أحد المتاجر دون حجاب، وتغني أغنيتها الشهيرة - من زمان، وسط تعليقات الجمهور بين مؤيد ومعارض.

ارتدت الفنانة عبير صبري الحجاب لعدة سنوات، وقدمت عددا من البرامج الدينية، لكنها خلعته من جديد، وعادت لمجال الفن والتمثيل، موضحة أنها شعرت براحة نفسية بعد هذا القرار، وأنها تخلت عن حجابها من أجل العمل، خاصة أنه لم يكن يُعرض عليها أي أعمال فنية وهي محجبة.

اختفت الفنانة نورهان عن الأضواء لعدة سنوات، نظرًا لتركيزها على الاهتمام بأسرتها، وخلال تلك الفترة ظهرت وهي ترتدي الحجاب، لكنها عادت للتمثيل من جديد، وكانت قد خلعت الحجاب، وانفصلت عن زوجها.

فاجأت الفنانة الشابة إيمان العاصي الجمهور بإعلانها قرار اعتزالها الفني وارتداء الحجاب، بعد مسلسل «حضرة المتهم أبي»، إلا أنها بعد فترة تراجعت عن هذا القرار وعادة للساحة الفنية مرة أخرة وقد خلعت الحجاب.

شاهد الفيديو:

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