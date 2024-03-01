الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى بالمتاريس الحديدية والاعتداءات

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين الفلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، بحسب نبأ عاجل بثته «القاهرة الإخبارية».

وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت المتاريس الحديدية منذ الليلة الماضية، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.