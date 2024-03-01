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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى بالمتاريس الحديدية والاعتداءات

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين الفلسطينيين عند باب الأسباط في القدس المحتلة، ومنعتهم من الوصول إلى المسجد الأقصى، بحسب نبأ عاجل بثته «القاهرة الإخبارية».
وأشارت القناة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت المتاريس الحديدية منذ الليلة الماضية، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

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