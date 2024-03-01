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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منحة مالية.. بشري لمستحقي معاش المتوفي| تفاصيل

منحة الوفاة
منحة الوفاة

تعد منحة الوفاة من بين الإجراءات الهامة بعد وفاة المؤمن عليه، وتتطلب مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل صرف المنحة المستحق.

ماهي منحة الوفاة

بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يتم صرف منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين و ذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

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مضاعفة منحة الوفاة أثناء العمل لتلك الفئات| تفاصيل

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شروط صرف منحة الوفاة من التأمينات والمعاشات.. اعرف الخطوات المطلوبة

ووفقا للتأمينات الإجتماعية تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، وتستحق المبالـغ المنصـوص لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

شروط استحقاق منحة الوفاة

ووفق هيئة التأمينات يتم صرف منحة الوفاة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاش منحة مالية، تقدر بقيمة شهر للمعاش عن شهر الوفاة والشهريين التاليين له، كما يتم ذلك إضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة للأبناء، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

المستندات المطلوبة لصرف منحة الوفاة

ويلزم من أجل صرف منحة الوفاة تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن الأوراق المطلوبة تقديم الأصل من شهادة وفاة صاحب المعاش.

-كما تشمل المستندات المطلوبة تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- وتشمل المستندات المطلوبة للحصول على منحة الوفاة تقديم نموذج 119 بشأن المستفيدين من المعاش.

- تتضمن المستندات المطلوبة تقديم طلب صرف المنحة.

- كما يتم تقديم نموذج 105 بشأن المستفيدين من منحة الوفاة.

- كما يلزم استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

شروط الحصول علي منحة الوفاة

- يتم صرف منحة الوفاة حال وفاة صاحب المعاش.

- تشمل الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على منحة الوفاة تقديم الطلب على  النموذج رقم 105 بشأن تحديد المستحقين من منحة الوفاة.

- يجب  توافر شروط الاستحقاق في المعاش، إذا لم يتم تحديد المستفيدين على النموذج رقم 105.

خطوات صرف منحة الوفاة

وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة إتباعها من أجل صرف منحة الوفاة للمستحقين والتي تشمل مايلي :-

- تتضمن الخطوات يجب على المستحقين تقديم طلب صرف المنحة.

- كما تتضمن الخطوات  استيفاء مستندات استحقاق المعاش.

- إحضار شهادة وفاة صاحب المعاش.

- تقديم النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.

- يلزم تقديم المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.

كما أن هناك مصاريف الجنازة والتي يتم صرفها للأرمل أو الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد ، و إذا لم يوجد صرفت إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

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صرف معاش تكافل وكرامة .. وغرامة كبرى لسارق فيزا المستحقين

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ويتم صرف مصاريف الجنازة و النفقات الخاصة ب الجنازة بعد وفاة صاحب المعاش خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب .

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