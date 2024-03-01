محافظ كفر الشيخ يشدد على متابعة توافر السلع الأساسية

شدَّد اللواء جمال محافظ كفرالشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية.

كما شدد محافظ كفر الشيخ على متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، وخاصة المنافذ المخصصة مؤخراً لتوفير سلعة السكر للمواطنين ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير السلع الأساسية للمواطنين المنتشرة عبر 44 منفذاً على مستوى المحافظة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ تعليماته بتكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.