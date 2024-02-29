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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الآلاف بكفر الشيخ يشيعون جثامين 3 من ضحايا حادث نكلا | شاهد

أهالي كفر الشيخ يشيعون
أهالي كفر الشيخ يشيعون جثامين ضحايا حادث نكلا

في موكب جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أبناء وأهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، مساء اليوم، الخميس، 3 جثامين ضحايا حادث غرق معدية عزبة ربيع بقرية نكلا بمحافظة الجيزة.

واتشحت القرية بالسواد حزناً وحداداً على فقدان عدد من خيرة شباب القرية في هذا الحادث الأليم، وسط حالة من البكاء الذي سيطر على أقارب وأصدقاء هؤلاء الشباب الضحايا.

ونعى محافظ كفر الشيخ والقيادات التنفيذية ضحايا حادث نكلا الأليم، داعين لهم بالرحمة والمغفرة وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الضحايا الثلاثة هم: محمود محمد السيد أبو عامر، عبد الرحمن ياسر الغرياني، وسيف إبراهيم هنداوي.

 

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القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة حادث غرق معدية غرق معدية كفر الشيخ محافظة الجيزة محافظ كفر الشيخ

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