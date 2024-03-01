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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. الكشف على 1360 مواطنا بالجزيرة الخضراء

قوافل طبية
قوافل طبية

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات القافلة الطبية الشاملة لأهالي قرية "الجزيرة الخضراء" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، والتى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه جرى الكشف المجاني على 1360 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية ومنها، "الأطفال، الباطنة ، أنف وأذن وحنجرة،العظام والمخ والأعصاب، تمريض السكر والضغط، المسالك البولية، الرمد، الصدر والقلب والأوعية الدموية، نساء وتوليد، والأمراض الجلدية" وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة كما تم تقديم بعض الفقرات الفنية والرياضية والفنية والرسم على الوجه.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن القوافل الطبية هى أحد أهم مكونات مبادرة "حياة كريمة" فى مجال الصحة، وتهدف إلى تقديم رعاية صحية مجانية للمواطنين، وتلعب أيضًا دورًا مهمًا فى تحسين الرعاية الصحية، والصحة العامة للمواطنين، من خلال التثقيف الصحى وتعزيز الوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى إنتظام جدول تنقل القوافل، والتوسع فى الإنتشار بقرى ومراكز المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.

الإدارة العامة لرعاية الشباب التثقيف الصحي الجمهوري الجزيرة الخضراء الرعاية الصحية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

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