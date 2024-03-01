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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسرائيل تقصف شرق رفح الفلسطينية وتفتح النيران على كل شيء

غزة
غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد على قطاع غزة، قبل لحظات من الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة في محيط إحدى المستشفيات في رفح الفلسطينية، وبدأت سيارات الإسعاف بالخروج، وهرعت إلى المكان لبيان إن كان هناك مصابون أو شهداء جراء هذا العدوان العنيف.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها كانت غارة وانفجارا واحدا دوى، لكن الانفجار كان قويا وعنيفا الذي استهدف محيط 100 متر هذه المستشفى، وبدأت السيارات في التحرك من أجل انتشال الشهداء والمصابين إن كان هناك في أي حال.

وأوضح أن رفح الفلسطينية ومناطقها الشرقية تعرضت منذ الساعات الأولى من هذا الصباح لاستهدافات عدة ومتكررة، كما استهدفت عددا من المنازل بالطائرات الحربية الإسرائيلية مما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين.

ولفت أن المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية تعرضت لوابل من القذائف المدفعية المتمركزة شرق قطاع غزة، وتساقطت تجاه منازل المواطنين في المدينة، كما أن خان يونس تعد ثاني المحافظات من الناحية الجنوبية التي لا زالت تشهد توغلا عسكريا كبيرا من الآليات الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة.

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