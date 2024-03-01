الرئيس التونسي يبدأ زيارة للجزائر تستمر يومين. لماذا الآن؟

قالت نسرين رمضاني ، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في تونس، إن ما يتم تداوله إعلاميا وسياسيا في تونس حول مشاركتها في المنتدى أو القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر يتعلق أساسا بالاتفاقيات التي يمكن أن تتوصل إليها تونس خلال هذا المنتدى.

وأضافت "رمضاني"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد يحل كضيف شرف في هذا المنتدى، نظرا لأن تونس ليس من بين الدول المصدرة للغاز، لكن مشاركتها مهمة للغاية في عقد الاتفاقيات والشراكات.

وأوضحت أن هناك شراكة بين تونس والجزائر لتوليد الغاز الجزائري، وتونس تستفيد كثيرا من الغاز الجزائري، وهناك اتفاقيات شراكة أخرى، على اعتبار أن شراكة تونس مع الجزائر مهمة، على اعتبار أن هناك أنابيب غاز جزائرية تمر نحو إيطاليا عبر تونس، وبالتالي كل هذه الاتفاقيات والشراكات تأتي في وقت مهم للغاية للبلدين بالمشاركة من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز.