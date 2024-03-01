سامح شكري: 2.4 مليون فلسطيني في غزة يحتاجون للمزيد من المساعدات

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ جهود مصر متواصلة للوصول إلى حل دائم وعادل لما يحدث في فلسطين، حيث تعمل مع شركائها والأمم المتحدة مشيرًا إلى أن عدم الأمن والاستقرار في المنطقة سيتواصل مادامت الأزمة قائمة فيما يتعلق بمعبر رفح الحدودي الذي يعاني من بعض مشكلات منذ 8 أكتوبر 2023.

وأضاف "شكري"، خلال المشاركة في منتدى أنطاليا، الذي نقلت فعالياته قناة «القاهرة الإخبارية»: "جرى قصف معبر رفح في بعض الأحيان، ومنذ بداية الـ8 من اكتوبر ونحن نحافظ على المعبر مفتوحا ونعمل من أجل مساعدة الفلسطينيين عن طريق فتح البوابة الحدودية، لافتًا إلى أن 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يحتاجون إلى المزيد من المساعدات.

وتابع: "كلما حاولنا نقل المساعدات عبر معبر رفح تمت عرقلتنا، خصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات وتوزيعها، بدأنا بعشرات الشاحنات، والآن وصلنا إلى 200 شاحنة في اليوم وهذا العدد مازال بسيطا بحجم احتياجات قطاع غزة".