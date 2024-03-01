عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بيراميدز: مواجهة نواذيبو مهمة لنا .. ونسعى للمنافسة علي الدوري محليا

صدى البلد

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه بغض النظر عن الظروف المحيطة فإن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مهمة للغاية بالنسبة له وللفريق ولا توجد مباراة ضعيفة على الإطلاق أو بلا أهمية، وجميع المواجهات على نفس القدر من الأهمية.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه كمدرب يسعى مع اللاعبين لتحقيق الفوز ولا شيء غيره من أجل ختام جيد لمشوار الفريق في دوري الأبطال، ومن أجل خلق عقلية لدى لاعبيه بأنه لا بديل عن الفوز في جميع المباريات ومختلف البطولات ومهما كان الوضع والمنافس.

شدد يورتشيتش على أن فريق نواذيبو قوي بدنيا ويمتلك لاعبين جيدين ولا شيء بالنسبة له ليخسره وبالتالي يتوقع مواجهة قوية للغاية، وهو كمدرب يرغب بشدة في الفوز لجعل عقلية الجميع الفوز دائما، ولدينا مباراتين هامتين في الدوري بعد تلك المواجهة لابد من الإعداد لهما بأفضل شكل ممكن بهدف مواصلة المنافسة على اللقب المحلي.

المدير الفني لفريق نادي بيراميدز بيراميدز دوري ابطال افريقيا دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا كرونسلاف يورتشيتش نادي بيراميدز نواذيبو الموريتاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الداخلية تكشف ملابسات واقعة إنهاء طالبة جامعة العريش لحياتها

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

أهلاوي أصيل.. كهربا يوجه رسالة لـ نجيب ساويرس بعد تسديد غرامة الزمالك

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

ترشيحاتنا

قبل مواجهة يانج أفريكانز | صور من داخل غرفة ملابس الأهلي

استئناف تمويل «الأونروا».. أوروبا: إسرائيل لم تقدم دليلا لتورط موظفيها بـ«طوفان الأقصى»

مصر الأولى في أفريقيا .. قائمة الدول الأكثر تأثيرا من حيث القوة الناعمة

التعليم في أسبوع| تنبيه عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني .. قرار مهم بخصوص جدول الثانوية العامة

السعودية تعلن توجيه أكثر من 400 شاحنة إغاثية متنوعة إلى قطاع غزة

دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريام فارس تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

امرأة تعثر على حيوان خطير في أودر أونلاين بالصين.. صورة

نشرة المرأة والصحة| ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها الجريئة.. خطيبة مسلم تثير الجدل بفستان خطوبتها

موقف محرج لعروس أثناء حفل زفافها.. صور

فيديو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات القادمة.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البرومو الرسمي لمسلسل جودر

الحدوتة خلصت | رد فعل كهربا بعد سداد غرامة الزمالك.. فيديو

صدمة للدولار بالسوق السوداء وتساؤلات حول مصير أسعار الذهب ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ