جوزيه بيسيرو يعلن رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا

أعلن المدير الفني البرتغالي، جوزيه بيسيرو، رحيله عن منصبه بعد نهاية مشوار منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2023 التي أُقيمت في كوت ديفوار.

ونشر بيسيرو تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، معبرًا عن سعادته بقيادة المنتخب لمدة 22 شهرًا وعن فخره بأن يكون جزءًا من هذه العائلة، معبرًا عن امتنانه وحزنه للرحيل عنهم.

وكان بيسيرو قد أكد سابقًا أنه سيترك منصبه بعد البطولة، التي ودعها منتخب نيجيريا بخسارته في المباراة النهائية أمام ساحل العاج بنتيجة 2-1، بعدما وصل إلى النهائي بفضل فوزه على جنوب أفريقيا في نصف النهائي.