مصر الأولى في أفريقيا .. قائمة الدول الأكثر تأثيرا من حيث القوة الناعمة

تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر تأثيرا في أفريقيا من حيث القوة الناعمة، وفقا للتقرير السنوي لمؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 الصادر عن شركة براند فاينانس الاستشارية البريطانية.

ذكر التقرير أن مصر احتلت المركز الـ39 في التصنيف العالمي، مضيفا أنه لم يتم ضم أي دولة إفريقية إلى مجموعة الثلاثين دولة الرائدة، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

تتبع مصر في القارة الدول التالية:

جنوب أفريقيا (المرتبة 43 في العالم)؛

المغرب (50)؛

الجزائر (73)؛

تونس (77)؛

نيجيريا (79)؛

غانا (85)؛

تنزانيا (المرتبة 93)؛

السنغال (94)؛

كينيا (95).

وتحدثت سبوتنيك أفريقيا مع مجموعة من قادة الأعمال والمسؤولين الأفارقة الزائرين حول آفاق التنمية في أفريقيا والتعاون الروسي الأفريقي.

وتتصدر الولايات المتحدة تصنيف هذا العام وفي المركزين الثاني والثالث المملكة المتحدة والصين، تليها اليابان وألمانيا وفرنسا وكندا وسويسرا، وتحتل روسيا المركز السادس عشر، وفقًا لـ Brand Finance.

ويعتمد المؤشر على استطلاع شمل 170 ألف شخص في أكثر من 100 دولة حول العالم وتتضمن الدراسة بيانات من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.