الشجيع الحقيقي.. أحمد السقا يحيي ذكرى ميلاد والده برسالة مؤثرة

أحيا الفنان أحمد السقا، ذكرى ميلاد والده الراحل المخرج صلاح السقا، بكلمات مؤثرة.

ونشر السقا، صورا تجمعه بوالده الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صلاح السقا هو الشجيع الحقيقي اللي علمني كل حاجة حلوة اتعلمتها في حياتي..ربنا يقدرني وأقدر أكمل دايما اللي اتفقنا عليه.. كل سنة وأنت طيب يا أبو صلاح"

وأضاف السقا: "الله يرحمك يا أبويا ويصبرنا دايما على فراقك.. ولو مش هتقل عليكم أنا طالب دعوة حلوة منكم والفاتحة لأبويا، دي أكتر حاجة ممكن تبسطني النهاردة".

طرحت قناة MBC مصر البرومو التشويقي الثاني لـ مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تمكن مسلسل العتاولة من تصدر مؤشرات البحث عبر موقع التغريدات العالمي “ إكس " وذلك بعد طرحه برومو العمل .

احتل مسلسل العتاولة المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ويقوم ببطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي المركز الاول ضمن موشرات البحث .

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.