عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هلوسة وعنصرية.. رئيس جوجل يعتذر عن إجابات روبوت الدردشة Gemini

رئيس جوجل يعتذر عن
رئيس جوجل يعتذر عن إجابات روبوت الدرشة Gemini

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة داخلية، أن النتائج التي تصدرها أداة الذكاء الاصطناعي Gemini غير مقبولة، متعهدًا بإصلاح الخدمة وإعادة إطلاقها في الأسابيع المقبلة.

وقال بيتشاي: "أعلم أن بعض ردود Gemini قد أساءت لمستخدمينا وأظهرت تحيزًا - لكي أكون واضحًا، هذا غير مقبول تمامًا وقد أخطأنا في فهمه". 

روبوت الدردشة يُحدث أزمة بين الحكومة الهندية وشركة جوجل.. ما القصة؟

وأضاف "سنقود مجموعة واضحة من الإجراءات، بما في ذلك التغييرات الهيكلية، وإرشادات المنتج المحدثة، وعمليات الإطلاق المحسنة، والتقييمات القوية والفريق الأحمر، والتوصيات الفنية." 

وشدد بيتشاي على موظفي جوجل في مذكرة اطلعت عليها شبكة NPR الأمريكية أنه لا يوجد عذر لأداء روبوت الدردشة Gemini "الإشكالي".

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت جوجل مؤقتًا قدرة روبوت الدردشة Gemini على إنشاء صور تتبع المنشورات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قدمت نتائج لصور الآباء المؤسسين لأمريكا باللون الأسود، والبابا كامرأة، وجندي ألماني ذو بشرة داكنة من العصر النازي.

كما أثار روبوت الدردشة Gemini غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصف سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

وكان الصحفي الهندي أرناب راي، قد طرح- الأسبوع الماضي- سؤالا على  Gemini AI، حول ما إذا كان مودي فاشيًا بالنسبة لروبوت الدردشة ؟، وتلقى الجواب بأن مودي "متهم بتنفيذ سياسات وصفها بعض الخبراء بالفاشية".


واتهم وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند “راجيف شاندراسيخار”، شركة جوجل، بانتهاك قوانين الهند المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

جوجل الذكاء الاصطناعي Gemini ردود Gemini اجابات ردود Gemini روبوت الدرشة Gemini رئيس جوجل ساندر بيتشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

رمضان صبحي في الزمالك.. حما اللاعب يرد بكلمة واحدة

قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

مهاجم الأهلي في خطر| ماذا طلب كولر.. وهذا موقف وسام أبو علي

بايدن: نأمل في التوصل لوقف النار في غزة بحلول رمضان

صلاة الجنازة بالسيدة نفيسة.. نجل حلمي بكر يعود من أمريكا لحضور تشييع الجثمان

الضحية.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي على يانج أفريكانز

هاجر السراج عن دورها في مسلسل بطن الحوت: كنت خايفة من باسم سمرة

كل يوم جمعة فى مارس .. فتح عيادات مستشفيات الشرطة للسيدات بالمجان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة حلمى بكر ..علامات مبكرة تظهر على كبار السن تستوجب العلاج

وفر تمن الزيت .. طريقة عمل البفتيك الكداب من غير قَلْي

هل تقدم برنامجا إذاعيا| ولماذا ضربها هيثم زكي.. حورية فرغلي تجيب

لو تعرضت للحزن والعصبية.. طرق الوقاية من القلب المكسور

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ