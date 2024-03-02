هلوسة وعنصرية.. رئيس جوجل يعتذر عن إجابات روبوت الدردشة Gemini

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، ساندر بيتشاي، الموظفين في مذكرة داخلية، أن النتائج التي تصدرها أداة الذكاء الاصطناعي Gemini غير مقبولة، متعهدًا بإصلاح الخدمة وإعادة إطلاقها في الأسابيع المقبلة.

وقال بيتشاي: "أعلم أن بعض ردود Gemini قد أساءت لمستخدمينا وأظهرت تحيزًا - لكي أكون واضحًا، هذا غير مقبول تمامًا وقد أخطأنا في فهمه".

وأضاف "سنقود مجموعة واضحة من الإجراءات، بما في ذلك التغييرات الهيكلية، وإرشادات المنتج المحدثة، وعمليات الإطلاق المحسنة، والتقييمات القوية والفريق الأحمر، والتوصيات الفنية."

وشدد بيتشاي على موظفي جوجل في مذكرة اطلعت عليها شبكة NPR الأمريكية أنه لا يوجد عذر لأداء روبوت الدردشة Gemini "الإشكالي".

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت جوجل مؤقتًا قدرة روبوت الدردشة Gemini على إنشاء صور تتبع المنشورات واسعة الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي والتي قدمت نتائج لصور الآباء المؤسسين لأمريكا باللون الأسود، والبابا كامرأة، وجندي ألماني ذو بشرة داكنة من العصر النازي.

كما أثار روبوت الدردشة Gemini غضبًا واسعًا في الهند، حيث وصف سياسات رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بـ"الفاشية".

وكان الصحفي الهندي أرناب راي، قد طرح- الأسبوع الماضي- سؤالا على Gemini AI، حول ما إذا كان مودي فاشيًا بالنسبة لروبوت الدردشة ؟، وتلقى الجواب بأن مودي "متهم بتنفيذ سياسات وصفها بعض الخبراء بالفاشية".



واتهم وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند “راجيف شاندراسيخار”، شركة جوجل، بانتهاك قوانين الهند المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.