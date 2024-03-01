محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين: أمريكا دعمت ثورة يوليو 1952

قال محمد عبد الجواد، شيخ الصحفيين، إن أمريكا دعمت ثورة يوليو وساعدت في التخلص من الاحتلال الإنجليزي، وأن السفير الاميريكي وقتها "كافري" نصح الإنجليز بالابتعاد عن مصر والمصريين وكان يعتبر عبد الناصر ابناً له ويذهب لمنزله الساعة الثالثة صباحا.



وأضاف: “العلاقة بين مصر وأمريكا ساءت بعدما تعدت إسرائيل علي دورية مصرية علي الحدود وقتل الضباط والجنود، فطلب عبد الناصر من أمريكا سلاح فرفضت إمداده، فشعر عبد الناصر بالإهانة ومنها بدأ عدم الاستقرار في العلاقات المصرية الأمريكية”.



وعن علاقته بعبد الناصر، قال خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة تليفزيون “الحياة”: "صاحبت الرئيس عبد الناصر في رحلته لروسيا ورافقته طوال رحلته بينما بقي الوفد الصحفي في موسكو باقي الرحلة واختارني لإجادتي اللغة الانجليزية وكان يسميني "الواد الصعيدي الخواجة"، ويوم تأميم القناة كنت أقف بجانبه وكنت أصفق كالمجنون فرحا بهذا القرار العظيم وبعدها أرسلني للعمل كملحق صحفي لمصر بلندن".



وتابع: “بعد انتهاء العدوان الثلاثي أقامت أمريكا ما يعرف بحلف بغداد وأرسلني عبد الناصر إلى نيويورك لتغطية جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمدة شهرين وانتهت باجلاء القوات الأمريكية والإنجليزية عن الدول العربية التي أنزلت قواتها بها وعادت إلى مصر مرة أخرى”.