عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيربي: سنضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة.. فيديو

كيربي
كيربي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي إن أمريكا ستضاعف الجهود لفتح ممر بحري للمساعدات في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

txt

الطعام الطائر.. سكان غزة يتلقفون مساعدات غذائية أسقطتها طائرة أردنية| فيديو

txt

فلسطينية بعد تسهيل إجراءات عبورها من غزة: مصر أم الدنيا.. فيديو

وأضاف أن إيصال المساعدات لغزة جوا عملية صعبة عسكريا، مردفا: «نحاول إيصال المساعدات لغزة دون تعريض المدنيين لخطر، ونبذل قصارى جهدنا لإيصال المساعدات».

وأردف: «الخطر الأكبر ضمان عدم تعريض أحد للخطر خلال إيصال المساعدات، نحاول إيصال المساعدات إلى مناطق آمنة في غزة».

وتابع: «سننفذ أكثر من عملية إسقاط جوي أمريكي للمساعدات على غزة، وسنبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراح المحتجزين في غزة».

كيربي القاهرة الإخبارية إيصال المساعدات المساعدات جون كيربي فلسطين قناة القاهرة الإخبارية مساعدات غذائية منسق الاتصالات الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار

احتمال استغناء مش بس استبعاد من المباريات | خبر صادم لنجم الزمالك

الجو هيقلب: الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الطقس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتورطين في إنهاء حياة طالبة جامعة العريش.. فيديو

ماذا تعني العين الحمراء في الصور؟.. مفاجأة غير متوقعة

وفاة الموسيقار حلمي بكر عن عمر يناهز 86 عاما

طيور اصطدمت بمحرك الطائرة .. مصر للطيران تلغي رحلتها القادمة من رواندا

فوّض مرتضى منصور| نجل حلمي بكر يوجّه اتهامًا خطيرا لـ زوجة والده الراحل

ترشيحاتنا

لن تدفع للصحافة الإلكترونية.. ميتا تقرر إلغاء خدمة الأخبار في هذه الدول

رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

المصابون بـ كورونا يعانون الآن من نقص في مستوى ذكائهم.. تفاصيل

عجائب كثرة الذكر.. 10 أمور فيها ثواب عظيم

شاب يطعن 4 مصلين داخل مسجد بالأردن.. فيديو

كولر يحدد شروط عودة كهربا للمشاركة في المباريات مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستكمل المسيرة.. ابن الدكتور هاني الناظر يصف أولى العلاجات الطبية

فستان روبي في جدة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

ماكنش قادر يتحرك.. كيف تحمي نفسك من مرض حلمي بكر

وفاة حلمي بكر.. آخر أزمات الملحن الراحل وأشهر زيجاته

فيديو

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

ماذا قال الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته بساعات؟

رسميا.. بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم (اعرف التفاصيل)

رسالتها الأخيرة مؤثرة.. ماذا حدث مع طالبة العريش قبل وفاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ