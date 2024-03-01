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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فاء.. مشروع تخرج لدعم التعليم الفني بقسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام القاهرة

طلاب كلية الإعلام
طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

أطلقت مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة تسويق اجتماعي بعنوان "فاء"، وشعارها "الفني تُقله دهب"، وذلك في إطار مشروعات تخرج قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية للعام الجامعي (٢٠٢٣-٢٠٢٤).

وتدور الفكرة الرئيسية للحملة حول التوعية وتغيير النظرة المجتمعية السلبية نحو التعليم الفني، بالإضافة إلى التركيز على التطورات التي حدثت في مجال التعليم الفني، لا سيما أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني ضمن رؤية مصر 2030، وتحرص على إرساء نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتهدف حملة "فاء" إلى دعم التعليم الفني وحث طلابه على تسويق مهاراتهم، بالإضافة إلى حث رجال الأعمال على إنشاء المزيد من المدارس الفنية والتي تساهم بدورها في تنمية البلاد، وذلك نظرًا لأهمية التعليم الفني باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة.

ووقع اختيار الطلاب على اسم "فاء" والذي يرمز لكل طالب "فني" يزن بلد بمهاراته وعمله، بالإضافة إلى أن حرف "الفاء" هو العامل المشترك بين العديد من الصفات التي يمكن أن يُوصف بها طالب التعليم الفني وهي: فارق، فريد، فاعل، فاهم.

وتأتي الحملة تحت رعاية  الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة الكلية والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ويشرف على المشروع الدكتورة آلاء فوزي المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة ياسمين علي المعيدة بالقسم، ويضم فريق العمل من الطلاب كل من: أسماء مدحت، سهيلة عبدالمنعم، لورين حشمت، فرح محمد، هبة أحمد، ميرنا ممدوح، سلمي علاء، منة ياسر، يؤانا وجيه، سارة إبراهيم، سارة مرزوق، إسراء عبد الحميد، شهد خالد، شروق أحمد، سما عبدالقادر، مرنا إبراهيم، ميسر محمد، رواء مدكور، مريم عبدالرحمن، ياسمين عصام، ندي عادل.

بكلية الإعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة رؤية مصر 2030 طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة قسم العلاقات العامة والإعلان كلية الاعلام جامعة القاهرة

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