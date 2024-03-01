سقطة جديدة.. بايدن يعد بإنزال المساعدات لأوكرانيا جوا بدلا من غزة

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحرج مرة أخرى عندما وعد بنقل المساعدات الإنسانية جوا إلى أوكرانيا بدلا من قطاع غزة، حسبما أفاد بيان البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن بايدن أخطأ عندما وعد بنقل المساعدات الإنسانية جواً إلى أوكرانيا، موضحا: "إن الولايات المتحدة ستنضم إلى أصدقاء من الأردن وآخرين من أجل ضمان تسليم البضائع إلى أوكرانيا جوا".

https://x.com/kann_news/status/1763651627230060556?s=20

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستعمل على فتح طرق أخرى لإيصال المساعدات إلى أوكرانيا، بما في ذلك الممرات البحرية.

وأضاف بايدن: "أن المساعدات التي تصل إلى غزة في الوقت الحالي ليست كافية".