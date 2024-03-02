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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبل تدخل الذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه.. تفاصيل

الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك

قال الرئيس التنفيذي لشركة "Apple" أبل، تيم كوك إن شركته "تستثمر بشكل كبير" في الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

وأكد كوك في الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة أبل أن الشركة ترى “إمكانات اختراق مذهلة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ولهذا السبب نستثمر حاليًا بشكل كبير في هذا المجال”. 

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وأضاف "نعتقد أنه سيفتح فرصًا تحويلية لمستخدمينا عندما يتعلق الأمر بالإنتاجية وحل المشكلات وغيرها من الأمور الأخرى."

وفقًا لشبكة “ سي إن بي سي” الأمريكية فإن شركة أبل لم تكشف عن منتجات منافسة لنماذج من أدوات الذكاء الاصطناعي مثل GPT من شركة OpenAI أو Gemini من شركة جوجل، لكنها أثارت إعلانًا كبيرًا قادمًا هذا العام.

وذكر كوك أن الميزات الحالية التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي من أبل تشمل أداة تتبع اليد في نظارة الواقع الافتراضي Vision Pro وتنبيهات معدل ضربات القلب في ساعة Apple Watch، مضيفًا أن  معاج أبل الموجود داخل أجهزة MacBooks قادرة على تشغيل الذكاء الاصطناعي.

وفي الاجتماع، لم يُسأل كوك عن مشروع "سيارة أبل"، والذي كان قد أطلق عليها سابقًا "أم جميع مشاريع الذكاء الاصطناعي".

وكانت أفادت تقارير أن شركة أبل تخلت عن مشروعها لتصنيع سيارة كهربائية، وذلك بعد محاولات استمرت حوالي عقد من الزمن، وأعلنت أبل هذا الكشف داخليًا ، مما فاجأ ما يقرب من 2000 موظف يعملون في المشروع، حسبما قال الأشخاص -الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- لأن الإعلان لم يكن عامًا.

 

Apple آبل تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل الذكاء الاصطناعي التوليدي منتجات ابل

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