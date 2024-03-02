مفأجاة ...حسين لبيب يكشف مصادر دخل نادي الزمالك في الفترة الاخيرة

كشف حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، عن مصادر دخل نادي الزمالك في الفترة الأخيرة .



وقال رئيس الزمالك، فى تصريحات لقناة الزمالك: "المجلس الحالى رافض العضويات الاستثنائية، ومن يريد الحصول على عضوية الزمالك عليه أن يسدد قيمتها البالغة 200 ألف جنيه بخلاف القيمة المضافة، سنحدد قيمة جديدة للعضوية فى نهاية شهر مارس بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف لبيب : وجدنا 25 محلا تجاريا لم يتم تأجيرها منذ 2014 وحتى عام 2023، و27 محل مع مستأجرين وفيه نزاع قضائى، بالاضافة الـ 19 محل التى تم تأجيرها حتى عام 2025 .