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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا علواني: مجلس إدارة الأهلي "مدرسة" وأفتقد الآن البطولات.. فيديو

رانيا علواني
رانيا علواني

قالت الدكتورة رانيا علواني، السباحة و طبيبة النساء و التوليد، و عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنها  بدأت السباحة وهي في الخامسة من عمرها في النادي الأهلي حيث أن عائلتها كلها رياضية بحتة.

وأضافت رانيا علواني خلال حوارها مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنها حريصة على ممارسة أولادها الرياضة باستمرار، ولكن ليس شرطًا أن يكونوا أبطالًا.

وأشارت  رانيا علواني، إلى أنها  لم تعيش فترة شبابها الطبيعية بسبب عملها وحياتها العملية، معقبة:" أفتقد الآن البطولات، وسفريات البعثات الرسمية".

وشددت  على أن التعليم والدراسة أمر هام من أجل التفكير والفكر، وهي السبيل للمستقبل، والوصول لرياضي ناجح.

وأضافت أن مجلس إدارة النادي الأهلي مدرسة، معقبة :"أثناء وجودي في مجلس إدارة الأهلي الناس كانت بتوقفني في الشارع تسألني عن الصفقات مش السباحة".

رانيا علواني الأهلى النادي الأهلي السباحة

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