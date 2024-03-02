عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

 تقام اليوم العديد من المباريات المهمة علي صعيد المستوي المحلي وفي المسابقات الأوربية، حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، وعلي المستوي الأفريقي يلتقي صن داونز مازيمبي في لقاء قوي للغاية بينما يواجه بيراميدز نواذيبو الموريتاني في نفس المجموعة.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري Nile:

  • الإسماعيلي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

دوري أبطال إفريقيا:

  • صن داونز X مازيمبي – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 4
  • بيراميدز X نواذيبو – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 6
  • سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساءً
  • الوداد X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 6
  • الترجي X الهلال – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 6
  • بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 2

الدوري الإنجليزي:

  • برينتفورد X تشيلسي – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 2
  • إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 2
  • فولهام X برايتون – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 3
  • نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 9
  • نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 1
  • توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 1
  • لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

  • إشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 3
  • رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3
  • خيتافي X لاس بالماس – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3
  • فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

  • أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 1
  • مونزا X روما – الساعة 7 مساءً على AD SPORTS Premium 1
  • تورينو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

  • يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرًا على beIN Sports HD 5
  • ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا
  • بوخوم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرًا
  • هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرًا
  • دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا
  • فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

  • ستاد ريمس X ليل – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4
  • كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 4

الدوري السعودي:

  • الخليج X الشباب – الساعة 4 عصرًا على SSC
  • ضمك X الاتفاق – الساعة 4 عصرًا على 2 SSC
  • الأهلي X الفتح – الساعة 7 مساءً على Ssc.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ترشيحاتنا

نبض ضعيف .. قرارات جديدة من النيابة في واقعة طالبة العريش ( نيرة )

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ حسين لبيب.. ما هي

قادر على إنهاء الحرب بمكالمة.. ناشط أمريكي يشن هجوما حادا على بايدن

حكم الدعاء على النفس بالموت.. ماذا قال سيدنا النبي عن هؤلاء؟

الاتحاد الأفريقي يطالب بإجراء تحقيق في مذب.حة الرشيد بشمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة فستان خطوبتها| شاهد خطيبة مسلم تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الكنكة والسبرتاية.. مشروع غريب للقهوة التركية أثناء ركوب الدراجة

قبل رمضان| طريقة تجهيز دبابيس دجاج متبلة

أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ