ريال مدريد أبرزها.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات المهمة علي صعيد المستوي المحلي وفي المسابقات الأوربية، حيث يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا، وعلي المستوي الأفريقي يلتقي صن داونز مازيمبي في لقاء قوي للغاية بينما يواجه بيراميدز نواذيبو الموريتاني في نفس المجموعة.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري Nile:

الإسماعيلي X بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

دوري أبطال إفريقيا:

صن داونز X مازيمبي – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 4

بيراميدز X نواذيبو – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 6

سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 6 مساءً

الوداد X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 6

الترجي X الهلال – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 6

بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 9 مساءً على beIN Sports HD 2

الدوري الإنجليزي:

برينتفورد X تشيلسي – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 2

إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 2

فولهام X برايتون – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 3

نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 9

نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 5 مساءً على beIN Sports HD 1

توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 5 مساءً على beIN SPORTS XTRA 1

لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني:

إشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 3 عصرًا على beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 5:15 مساءً على beIN Sports HD 3

خيتافي X لاس بالماس – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 3

فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي:

أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرًا على AD SPORTS Premium 1

مونزا X روما – الساعة 7 مساءً على AD SPORTS Premium 1

تورينو X فيورنتينا – الساعة 9:45 مساءً على AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني:

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 عصرًا على beIN Sports HD 5

ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرًا

بوخوم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرًا

هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرًا

دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرًا

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 7:30 مساءً على beIN Sports HD 5

الدوري الفرنسي:

ستاد ريمس X ليل – الساعة 6 مساءً على beIN Sports HD 4

كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 10 مساءً على beIN Sports HD 4

الدوري السعودي: