ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" قبل مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون:
- ريال مدريد: 65 نقطة
- جيرونا: 59 نقطة
- برشلونة: 57 نقطة
- أتلتيكو مدريد: 52 نقطة
- أتلتيك بيلباو: 49 نقطة
- ريال بيتيس: 42 نقطة
- ريال سوسييداد: 40 نقطة
- لاس بالماس: 36 نقطة
- فالنسيا: 36 نقطة
- خيتافي: 36 نقطة
- أوساسونا: 32 نقطة
- ديبورتيفو ألافيس: 29 نقطة
- فياريال: 29 نقطة
- رايو فاليكانو: 25 نقطة
- إشبيلية: 24 نقطة
- سيلتا فيجو: 24 نقطة
- ريال مايوركا: 24 نقطة
- قادش: 18 نقطة
- غرناطة: 14 نقطة
- ألميريا: 9 نقاط
مواعيد مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024:
- إشبيلية - ريال سوسييداد (3:00 عصرًا)
- رايو فاليكانو - قادش (5:15 مساءً)
- خيتافي - لاس بالماس (7:30 مساءً)
- فالنسيا - ريال مدريد (10:00 مساءً)