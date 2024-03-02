ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وفالنسيا

جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" قبل مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون:

ريال مدريد: 65 نقطة جيرونا: 59 نقطة برشلونة: 57 نقطة أتلتيكو مدريد: 52 نقطة أتلتيك بيلباو: 49 نقطة ريال بيتيس: 42 نقطة ريال سوسييداد: 40 نقطة لاس بالماس: 36 نقطة فالنسيا: 36 نقطة خيتافي: 36 نقطة أوساسونا: 32 نقطة ديبورتيفو ألافيس: 29 نقطة فياريال: 29 نقطة رايو فاليكانو: 25 نقطة إشبيلية: 24 نقطة سيلتا فيجو: 24 نقطة ريال مايوركا: 24 نقطة قادش: 18 نقطة غرناطة: 14 نقطة ألميريا: 9 نقاط

مواعيد مباريات اليوم السبت 2 مارس 2024: