جنوب السودان: البنك الدولي وصندوق النقد يضغطان على الدول الأقل نموا بالعقوبات

قال وزير خارجية جنوب السودان جيمس بيتيا مورجان، خلال مناقشة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول القوية يستخدمون العقوبات "للضغط على الدول الأقل نموا".



وأضاف وزير خارجية جنوب السودان أحد أهم التحديات التي تواجهها الدول الأقل نموا هي العقوبات التي تفرضها القوى العالمية، بحسب ما أورده موقع "تي ار تي" التركي.

وشدد مورجان على أنه لا يمكن استخدام العقوبات لمساعدة أقل البلدان نموا، قائلا إن البلدان تعاني من العديد من القضايا، وحث على إزالة ما يسمى بالعقوبات حتى تتاح للدول فرصة للتنمية.

وأشار إلى أن جوبا لديها الأرض والقوة البشرية اللازمة للإنتاج، والشيء الوحيد الذي لا نملكه هو رأس المال لأن رأس المال تسيطر عليه بعض القوى التي لا يمكننا الاقتراب منها.