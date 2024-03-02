جورجينا رودريجيز تثير جدلاً بفستان يشبه قميص كريستيانو رونالدو.. فيديو

أثارت جورجينا رودريجيز، صديقة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، حالة من الجدل عندما ظهرت بفستان يشبه قميص اللاعب العالمي الشهير.

ظهرت جورجينا رودريجيز أثناء سيرها في عرض Vetements للملابس النسائية لخريف وشتاء 2024-2025 خلال أسبوع الموضة في باريس يوم الجمعة بفستان أحمر زاهٍ يحمل الرقم سبعة في المقدمة ولقب شريكها.

وارتدى كريستيانو، 39 عامًا، القميص رقم 7 خلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، وواصل هذا التقليد أثناء وجوده في ريال مدريد ويوفنتوس.

وتم صنع الفستان ليبدو كما لو أنه تم توقيعه من قبل الرياضي الشهير.

وأكملت جورجينا إطلالتها بارتداء حذاء بكعب أسود ظهر تحت الفستان أثناء سيرها.

وكانت جورجينا ظهرت في صورة عائلية للاحتفال بعيد ميلاد نجم كرة القدم البرتغالي التاسع والثلاثين في وقت سابق من هذا الشهر.

وشوهدت جورجينا وهي ترتدي فستانًا أسود اللون بينما تعانق الابن الأكبر لرونالدو كريستيانو رونالدو جونيور، بينما تتجمع العائلة المكونة من ستة أفراد حول كعكة عيد ميلاد.

https://twitter.com/MARCAinENGLISH/status/1763665813108572448