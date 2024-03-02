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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علو منخفض .. الطيران الإسرائيلي يحلق في أجواء مدينة صيدا

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية انه شوهدت مسيّرة إسرائيليّة على علو منخفض في أجواء مدينة صيدا.


وكان حزب الله اللبناني اعلن تنفيذ هجوما جويا استهتدف قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية حيث تم إصابته بدقة.‏

ونقلت فرق الإسعاف ثلاث إصابات نتيجة استهداف سيارة في راس الناقورة حيث يُعدّ الاستهداف الأول من نوعه منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي هذا الطريق والذي كان يُعتبر الطريق الساحلي بين صور ورأس الناقورة آمناً بسبب حركة قوات اليونيفيل.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط الناقورة جنوبي لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام "، أن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان".

واشارت معلومات أولية عن "مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع في منطقة الحمراء في الناقورة حيث نفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة".

وكان حزب الله اللبناني، أعلن أمس الجمعة، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وإسقاط مسيرة تابعة للاحتلال، في حين أتت الغارات الإسرائيلية على شنت عدد من دول الجنوب اللبناني.

وقال حزب الله في بياناته انه مستهدف بالتهديد بالقوة الإسرائيلية في محيط موقع المنارة، وأوقعها بين قتيل وجريح، كما أعلن استهداف بمسيرة مجموعة من جنود الاحتلال كانت ستتمركز بمين معيان باروخش "إصابة مباشرة".

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