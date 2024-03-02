فاو: القيادة المصرية تعاملت بحكمة مع الصراعات في المنطقة والعالم

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"،والوفد رفيع المستوي المرافق له بحضور بعض قيادات الوزارة، لبحث أفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة القادمة ، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ورحب "القصير"

بمدير فاو مشيدا بقيادته للمنظمة والدور الذي تقوم به والتعاون المشترك، مؤكدا أن منظمة فاو تسهم في مشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر، لافتاً إلى أن علاقات التعاون معها بدأت منذ تأسيسها، حيث كانت مصر واحدة من أوائل الدول الأعضاء التي أقرت واعتمدت منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بتحسين ادإنتاج الغذاء في العالم والقضاء على الفقر والجوع.

واستعرض زير الزراعة الانجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات وبالتحديد في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين والتغلب على تحديات ندرة الموارد الطبيعية من الأرض والمياه

وأشار "القصير" إلى مشروعات التعاون المشترك مع فاو خلال الفترة من عام 2018 - عام 2022 من خلال اتفاق الإطار القطري السابق بإجمالي ميزانية بلغت 32 مليون دولار.



وأضاف أنه تم بالفعل تنفيذ 38 مشروعا في قطاعات تطوير الري الحقلي ، وصحة الحيوان ، دعم صغار المزاعين ، والأمراض النباتية والحيوانية، والتنمية الريفية ، والتغيرات المناخية ، والأمان الحيوي في الأسماك وغيرها ،

وأشار الوزير إلي اتفاق الإطار القطري الحالي في الفترة من عام 2023 - عام 2027 بميزانية إجمالية تُقدر بنحو 71 مليون دولار لتنفيذ مشروعات دعم فني في عدد من المجالات والأنشطة الزراعية، والذي تم التوقيع عليه اليوم بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لافتا إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 7 مشروعات في مجالات: تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر لصغار منتجي الألبان ، زيادة الإنتاج الزراعي المستدام وتحسين الأمن الغذائي، التكيف المناخي ، الإدارة المستدامة لدودة الحشد الخريفية، إكثار وتشجيع البذور والهجن المحلية في مصر، إنتاج شتل قصب السكر ، تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الاقليمية في جنوب سيناء.



وأشار "القصير إلى انضمام مصر إلي مبادرة "بلد واحد منتج واحد" حيث تقدمت مصر بمنتج التمور، اتساقاً مع المشروع القومي لرئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة وتحسين سلاسل القيمة لهذا المنتج الهام لزيادة معدلات تصدير مصر من التمور حيث تنتج مصر نحو 1.8 مليون طن/ عام، لافتا إلي دعم مصر لمبادرة "يداً بيد، التي أطلقها المدير العام لفاو في عام 2019 والتي استهدفت رفع معيشة الفرد بالمناطق الريفية .



وأشار "القصير" الى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف رفع مستوى معيشة سكان الريف الذي يسكنه 60% من الشعب المصري .



وتناول وزير الزراعة مجالات التعاون مع المنظمة الدولية خلال الفترة القادمة في مجال استنباط الأصناف والتغيرات المناخية ودعم سلاسل القيمة المضافة والري الحديث وتبادل الخبرات وبناء القدرات وكذلك تطوير التعاونيات والتغلب على التفتت الحيازي،



وأعرب "شو دونيو" المدير العام للفاو عن سعادته بوجوده في العاصمة الإدارية الجديدة والتي تؤكد على التطور الذي شهدته مصر في جميع المجالات وأنها تسير على الطريق الصحيح بفضل وجود قيادة حكيمة ممثلة في الرئيس السيسي الذي استطاع التعامل بحكمة مع الصراعات التى تشهدها المنطقة والعالم .



وأشاد بدور القيادة السياسية المصرية في دعم وتعزيز القطاع الزراعي في مصر وأكد أن ركيزة التنمية الزراعية هي القيادة السياسية الواعية صاحبة الرؤية المستقبلية والتركيز علي العلوم والابتكار في الزراعة لتعظيم الاستفادة من وحدة الإنتاج وتوجيه الطاقات لتبني الممارسات الزراعية الجيدة وتعزيز نهج الأنظمة الغذائية الزراعية..

وشدد على أنه يتعين الاستفادة من موقع مصر الاستيراتيجي لدفع التعاون مع دول المنطقة لاسيما مع وجود المكتب الإقليمي للفاو بالقاهرة والذي يمكن من خلاله الوصول لدول المنطقة بأكملها وهو ما ييسر ويعزز دور المنظمة إقليما ودوليا .