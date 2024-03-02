عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. الفريق الإداري ينهي إجراءات تسجيل بعثة مصر

صدى البلد

 

أنهت مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة، أمس الجمعة إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية.

حيث تضم البعثة المصرية ما يقرب من 390 فرد، وتشارك مصر بـ 262 لاعب ولاعبة يمثلون 21 رياضة، وقد تم الانتهاء من تسجيلهم.

وغادر وفد مقدمة البعثة قبل سفر باقي أفراد البعثة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية وحضور الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المنظمة لدورة .

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام لميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و 481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ اخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازافيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

دورة الألعاب الافريقية أكرا الاتحادات الرياضية المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

حصانة.. خبراء يكشفون عن دولة وحيدة تبحر سفنها بأمان في البحر الأحمر

قرار عاجل من المدير الفني للزمالك استعداداً للقاء الأهلي بنهائي كأس مصر

إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث طعن بالضفة الغربية

تشبه البيجامة … نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها في السينما|شاهد

رسالة مفاجأة من حسين لبيب حول تجديد تعاقد زيزو

بالتواريخ .. تعرف على موعد أول يوم رمضان حول العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

للبنات|اكتشفي أفضل روتين للحصول على بشرة خالية من حب الشباب

بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول

أول جلسة كيماوي| بلوجر شهيرة تثير الجدل بعد زفافها بيومين

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ