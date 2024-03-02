تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بـ120 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية - وشراء "العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

وتقدر الممتلكات التي تم شرائها من عائد تجارة المخدرات بقيمة مالية بلغت 120 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.