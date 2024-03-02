جانب من الكوميديا .. طرح البرومو الثاني لمسلسل نعمة الأفوكاتو

طرحت منصة شاهد الرقمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، البرومو الثاني لمسلسل “نعمة الأفوكاتو”، المقرّر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

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وظهرت النجمة مي عمر في البرومو، مع الفنانة أروى جودة، والفنان أحمد زاهر، والتي جمعتهما عدة مواقف كوميدية حيث تجسّد دور محامية تدعى نعمة، وطغى على هذا البرومو الطابع اللايت الكوميدي، عكس البرومو الأول، الذي كان مليئًا بالمشاهد الدرامية والحزينة.



ومن أبرز المشاهد التي جاءت بالبرومو، عداوة كوميدية تجمع بين الفنانة أروى جودة ومي عمر، بجانب علاقة حب تجمع بين الأخيرة وأحمدزاهر، كما أنه كان هناك لقطة كوميدية لـ مي عمر وهي تمازح أحمد زاهر، وكانت تسبّه باللغة الصينية.

مسلسل نعمة الافوكاتو:

من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة، تنطلق المُحامية الشابة "نعمة" لتتولي مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المُساعدة، النجمة مي عمر تعود مُجدداً للانطلاق عبر شبكة قنوات "MBC مصر"، بعد عدة نجاحات في مواسم سابقة لتؤدي دوراً مميزاً في مسيرتها الفنية مع المُخرج محمد سامي.

حيث تتأرجح حياتها بين مُساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يُمارس عليها أقصي الضغوط ولا يتحمل مسئولياته.



مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة Forever Drama - مها سليم.

وقدمت مي عمر في شهر رمضان الماضى مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، بمشاركة ياسر جلال، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.