اسم مميز .. نجم الأهلي على رادار ناد فرنسي شهير

يخطط مسؤولو نادي نانت الفرنسي الذي يضم النجم المصري مصطفى محمد لخطف لاعب فريق الكرة بالنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة فرنسية: نادي نانت يريد التعاقد مع مدافع الأهلي ومنتخب مصر، محمد عبد المنعم لأنه أحد المدافعين المميزين في قارة إفريقيا وسيكون إضافة قوية لدفاع الكناري وقيمته 3 ملايين يورو وهو مبلغ معقول بالنسبة للاعب عقده سينتهي في نهاية الموسم القادم، مع الإشارة إلى أن إشبيلية وريال بيتيس الإسباني يراقبان اللاعب"

ويقدم عبد المنعم أداء مميزا مع الاهلي ومنتخب مصر في الفترة الأخيرة، ويشارك بصفة أساسية مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني.