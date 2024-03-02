هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

لم تولد في هذا الحي، و لا كانت هذه دولتها، و لا حتي عاشت سنين التكوين فيهما، و مع ذلك فهي تعرف الحي اكثر من سكانه، و تعرف شخصياته اكثر مما يعرفون بعضا، و تنتمي اليه و تخدمه اكثر مما يشعر و يفعل اغلبهم، و تشعرهم بماضيه و مآثره و بمحبته حتي باكثر ممن حزنوا علي ماض فات و من يأسوا من مستقبل آت، ففضلوا هجرته بحثا عن الأمل و الراحة خارجه. لكنها فضلت ان تذكر الكل بكنوز لديهم بدلا من الحسرة علي ما ضاع، و ان تحيي فيهم ايجابية الامل و حيوية الشغف و متعة العيش. فكرست ثلاث سنوات من حياتها لإصدار كتاب انيق مصور حافل بالذكريات و الشخصيات،بالمباني و الشوارع، بالشجر و الشعر، بالمرافق و المساكن، بالأفكار و الأزهار، بناديه و نيله، حتي أصبح كتابها بالإنجليزية عن قصص من المعادي مرجعا واجب القراءة لمن يريد العيش بالحي،و يندمج مع سكانه، و يتمتع بإسلوب حياته و إمكانياته.

بعد دراسة فن التصوير و احتراف لعبة كرة السلة في موطنها الالماني جاءت كاترين الي القاهرة عام ١٩٩٠ ، لتعيش مع اسرة زوجها المصري، سكنت سيناء اربعة اعوام ،و كتبت عن سكانها ، و استقرت بحي المعادي ٢٥ عاماّ، اندمجت خلالها تماما مع سكانه و تقاليده و لغته و روحه، حتي اصبحت و اسرتها كبنات البلد، و بقت جسرا بين ثقافتين و شعبين، تصل بينهما بشغف و حماس، بطموح و مودة، فكان هذا الكتاب بمعرفة حتي أدق التفاصيل و أعمق الجذور بعد دراسة تاريخية و بحث موضوعي و تواصل متشعب .

الكتاب يشمل فئات سكانه من الأعرق ارستقراطية الي اصحاب الحرف اليدوية، من العلماء و الاطباء، الي الفنانين و الشعراء، من رواد الفكر و الابداع، الي التجار و الصناع، من رجال اعمال الي مسئولين و عمال، ممن ولدوا فيه الي من قدموا اليه، من شباب و مسنين، الي مصممين و رسامين، من مصريين الي اجانب و مخلطين، سفراء و أدباء،، رهبان و نظار، من هواة الرياضة و محترفي الغناء، الي محبي الشجر و الحدائق الغناء، جمعتهم جميعا، و ربما جمعت بينهم، فسألتهم حتي حكوا ذكرياتهم، و ادلوا بارائهم، و طرحوا رؤياهم، و شرحوا علومهم و فنونهم و اعمالهم و آمالهم، فأثروا القراء بمعارفهم و خبراتهم و اساليب حياتهم من خلال اجابات علي اسئلة تصل للعمق برشاقة، و تنم عن تشعب معرفة و لباقة.

لم تنس كاترين و هي تقدم كتابها في حديقة بديعة لتحفة معمارية سكنية، أن ترجع الفضل الي كل من ساعدوها من مؤرخين و مفكرين و دارسين و مصممين و ناشرين، فألفت بين خبراتهم و علومهم بإدارة محبة شغوفة ، كما لو كانت صاحبة دار نشر محترفة، و قدمت الكتاب في أحلا صورة ، رأت بعين الجمال و الإحتواء ماضي المعادي العريق الباهر، الذي أغري صناع السينما بأناقته و ثرائه و أسلوب حياته الي حاضره المفعم بالحيوية و الفكر ،حتي مع الامتداد العمراني الذي ربما أثر علي تناغم عمرانه و سكانه.

و انت تتصفح الكتاب تشعر أنك أيضا تقرأ مؤلفته، تشعر بحماسها و حيويتها، تشعر بتفانيها و بقدرتها الفذة علي التأقلم و التواصل الاجتماعي، تشعر بطموحها و ريادتها و بجهدها الدءوب ، الذي بذلته بمحبة و خيال، تشعر بتعمقها و بنزعة الي الإتقان و حب الجمال، تشعر انها تنتمي الي المجتمع و المكان، و تشعر انها تستمتع و هي تقدم لنا بمودة ما استمتعت به، لتثري حياتنا و تقارب بيننا في كتاب صاغه خيال فنانة بجهد رياضية و روح منتمية.