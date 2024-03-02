تعتمد على إطلاق الرهائن.. تفاصيل جديدة بشأن الهدنة المرتقبة في غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول أمريكي، قوله إن الخطوط العريضة لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قائمة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، اليوم السبت، أن الخطوط العريضة للاتفاق تعتمد على موافقة حماس على إطلاق الرهائن، إذ أن إسرائيل توافق على الاتفاق.

وأوضح المسؤول للصحفيين في مؤتمر : "يجب إطلاق سراح الرهائن.. الصفقة قائمة في الأساس. لكنني لا أريد خلق التوقعات بطريقة أو بأخرى".

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم السبت، بأن هناك وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سيتوجه إلى القاهرة، اليوم؛ لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة، حسبما ذكر مصدر مقرب من الحركة لوكالة “فرانس برس”، بينما يسعى الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.

ويجري وسطاء وفد مصري قطري وأمريكي، مفاوضات بين إسرائيل وحماس؛ في محاولة لتأمين وقف القتال قبل شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس، اعتمادًا على التقويم القمري.

وقال المصدر المقرب من حركة حماس، رافضاً الكشف عن هويته، إن وفدا من حماس سيلتقي بالوفد المصري المشرف على مفاوضات وقف إطلاق النار، لمتابعة تطورات المفاوضات التي تهدف إلى وقف الهجوم والحرب، والتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.

وأوضح المصدر أن الوفد سيقدم “الرد الرسمي” لحماس على الاقتراح الذي تم التوصل إليه مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس أواخر الشهر الماضي.

وقال مصدر في حماس، لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق من هذا الأسبوع: إنه بموجب الاقتراح؛ ستستمر الهدنة لمدة 6 أسابيع، مع إطلاق حماس سراح 42 رهينة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وأشار المصدر المقرب من الحركة، إلى أنه بالإضافة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي؛ تريد حماس شروط هدنة جديدة لضمان الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، وانسحاب إسرائيلي وعودة سكان غزة النازحين من الشمال.