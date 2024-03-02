عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعتمد على إطلاق الرهائن.. تفاصيل جديدة بشأن الهدنة المرتقبة في غزة

قصف غزة
قصف غزة

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مسؤول أمريكي، قوله إن الخطوط العريضة لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قائمة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، اليوم السبت، أن الخطوط العريضة للاتفاق تعتمد على موافقة حماس على إطلاق الرهائن، إذ أن إسرائيل توافق على الاتفاق.

وأوضح المسؤول للصحفيين في مؤتمر : "يجب إطلاق سراح الرهائن.. الصفقة قائمة في الأساس. لكنني لا أريد خلق التوقعات بطريقة أو بأخرى". 

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم السبت، بأن هناك وفدا من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" سيتوجه إلى القاهرة، اليوم؛ لإجراء محادثات بشأن هدنة في غزة، حسبما ذكر مصدر مقرب من الحركة لوكالة “فرانس برس”، بينما يسعى الوسطاء للتوصل إلى اتفاق.

ويجري وسطاء وفد مصري قطري وأمريكي، مفاوضات بين إسرائيل وحماس؛ في محاولة لتأمين وقف القتال قبل شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس، اعتمادًا على التقويم القمري.

وقال المصدر المقرب من حركة حماس، رافضاً الكشف عن هويته، إن وفدا من حماس سيلتقي بالوفد المصري المشرف على مفاوضات وقف إطلاق النار، لمتابعة تطورات المفاوضات التي تهدف إلى وقف الهجوم والحرب، والتوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.

وأوضح المصدر أن الوفد سيقدم “الرد الرسمي” لحماس على الاقتراح الذي تم التوصل إليه مع المفاوضين الإسرائيليين في باريس أواخر الشهر الماضي.

وقال مصدر في حماس، لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق من هذا الأسبوع: إنه بموجب الاقتراح؛ ستستمر الهدنة لمدة 6 أسابيع، مع إطلاق حماس سراح 42 رهينة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وأشار المصدر المقرب من الحركة، إلى أنه بالإضافة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي؛ تريد حماس شروط هدنة جديدة لضمان الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، وانسحاب إسرائيلي وعودة سكان غزة النازحين من الشمال.

وقف إطلاق النار إسرائيل حماس غزة إسرائيل وحركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 كيلو سكر لكل بطاقة| بشرى سارة من التموين للمواطنين قبل رمضان.. تحرك برلماني عاجل

النيابة تفصل في مكان إيداع جثمان حلمي بكر| خاص

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم| تفاصيل

مفاجأة حكومية سارة عن تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. تفاصيل

بعد احتجاز جثمان حلمي بكر في الكمين.. تصريح ناري من مصطفى كامل

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

200 سلعة غذائية .. خير مزارعنا يفتح أبوابه للمواطنين قبل رمضان 2024

قرار عاجل بشأن محاكمة شيرين في سب محمد الشاعر

ترشيحاتنا

أسامة السعيد: الإنزال الجوي في غزة رسالة مصرية للعالم

محمد صلاح السبب | ليفربول يصدم منتخب مصر قبل معسكر مارس

تشريح الجثمان وتلطيخ سمعة الفتاة.. ماذا قالت صديقة نيرة الزغبي؟

لبنان: مستعدون للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل ونحذر من خطر اتساع رقعة الحرب

تعتمد على إطلاق الرهائن.. تفاصيل جديدة بشأن الهدنة المرتقبة في غزة

السر جواز عرفي.. عامل المطرية ينهي حياة سيدة بعد شهرين من الارتباط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج بالتتبيلة المدخنة لرمضان | بمذاق لا يقاوم

شاهد.. ساعة أمال ماهر تثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعرها خرافي

سعر فستان روبي في جدة يثير ضجة .. شوف بكام

احتفلت بعيد ميلادها الـ 102 قبل وفاتها.. اللحظات الأخيرة في حياة إيريس أبفيل

فيديو

محدش يدفنه.. نجل حلمي بكر يستعين بمرتضى منصور.. ونقيب الموسيقيين: هجيب حقه

إعلان تسعير 7 سلع أساسية.. الحكومة تلزم التجار بهذا القرار

مادة غير معلومة.. التقرير الطبي يفجر مفاجأة في مصرع طالبة جامعة العريش

صعود وهبوط.. أسعار الذهب اليوم السبت 2-3-2024| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ