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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي يجتاز الاختبارات البشرية بحلول 5 سنوات.. تفاصيل

جنسن هوانج، الرئيس
جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia" نفيديا

 قال جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia" نفيديا إن الذكاء الاصطناعي يمكنه اجتياز الاختبارات البشرية خلال خمس سنوات. 

وردًا على سؤال في أحد المنتديات الاقتصادية في جامعة ستانفورد حول المدة التي سيستغرقها الذكاء الاصطناعي وإنشاء أجهزة كمبيوتر يمكنها التفكير مثل البشر.

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وأضاف هوانج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يحل جميع الاختبارات البشرية في غضون 5 سنوات من الآن. وفقًا لـ “رويترز”. 

وتابع “اعتبارًا من الآن، يمكن للذكاء الاصطناعي اجتياز اختبارات مثل اختبارات المحاماة القانونية، لكنه لا يزال يواجه صعوبات في الاختبارات الطبية المتخصصة مثل أمراض الجهاز الهضمي”. 

وعلى الرغم من ذلك فإن هوانج قال الذكاء الاصطناعي مع تطوره بشكل كبير يمكن أيضًا أن يكون قادرًا على اجتياز مثل هذه الاختبارات. 

وحسب تعريفات أخرى، يقول هوانج، قد يكون الذكاء الاصطناعي العام أبعد بكثير، لأن العلماء ما زالوا يختلفون حول كيفية وصف كيفية عمل العقول البشرية، مضيفًا "لذلك، من الصعب تحقيقه كمهندس" لأن المهندسين يحتاجون إلى أهداف محددة.

 

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الذكاء الاصطناعي يجتاز الاختبارات البشرية بحلول 5 سنوات.. تفاصيل


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