بفضل الذكاء الاصطناعي.. أسهم شركة Dell تقفز بـ 16 %

شهدت أسهم شركة Dell ارتفاًعًا كبيرًا وصل إلى 16 % وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث ركزت الشركة على التراكم الضخم للطلبات على الخوادم "المُحسّنة للذكاء الاصطناعي مما أدى لصعود سعر السهم.

وقال جيف كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Dell، في بيان"يستمر زخمنا القوي للخوادم المعززة بالذكاء الاصطناعي، مع زيادة الطلبيات بنسبة 40 %تقريبًا على التوالي وتضاعف الأعمال المتراكمة تقريبًا، حيث خرجنا من عامنا المالي عند 2.9 مليار دولار".

وقالت الشركة إنها شحنت خوادم مصممة للذكاء الاصطناعي بقيمة 800 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي 2023.

يأتي صعود الأسهم الذي شهدته Dell على الرغم من بعض الصعوبات التي شهدها الأداء المالي لشركة Dell في السنة المالية 2024 الخاصة بالشركة، والتي انتهت في 2 فبراير.

وبحسب The Register فإنه وفقًا للنتائج غير المدققة، انخفضت إيرادات الربع الرابع بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 22.32 مليار دولار، وعلى مدار الـ 12 شهرًا 14 % إلى 88.42 مليار دولار.

وكانت شركة Dell قد ذكرت أن مبيعات الربع الرابع في مجموعة حلول البنية التحتية التابعة لها انخفضت بنسبة 6 %، وشمل ذلك انخفاضًا بنسبة 2 % في الخوادم والشبكات، في حين انخفض التخزين بنسبة 10 % .