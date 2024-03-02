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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

مولتاتولى.. فضيحة للمستعمر الهولندي جعلته من أشهر الكتاب| ما القصة؟

صدى البلد

في يوم ميلاده، الثاني من مارس عام 1820، نستذكر إدوارد دويس ديكر، المعروف بلقب "مولتاتولى"، الذي اشتهر بفضحه للاستعمار الهولندي في جزر الهند الشرقية الهولندية، اليوم المعروفة بـ "إندونيسيا"، من خلال روايته الساخرة "ماكس هافلار" التي نشرها في عام 1860.

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مولتاتولي

ولد إدوارد دويس ديكر في أمستردام، حيث كان والده نقيبًا بحريًا في منطقة زان بشمال هولندا. درس دويس ديكر في المدرسة اللاتينية في سينجل، حيث كان والده يتطلع لأن يصبح وزيرًا، ولكنه ترك الدراسة بعد ثلاث سنوات بدون الحصول على شهادة. بعد ذلك، عمل ككاتب في شركة نسيج.

في عام 1838، غادر دويس ديكر مع والده على إحدى سفنه إلى باتافيا (جاكرتا الحالية) في جزر الهند الشرقية الهولندية، حيث عمل في العديد من المناصب الحكومية الاستعمارية على مدى العقدين التاليين. في البداية، عمل في قسم المحاسبة العامة، على الرغم من عدم اهتمامه بالعمل المالي.

مولتاتولى

في عام 1852، قرر "مولتاتولى" أخذ إجازة صحية في هولندا، وبين عامي 1852 و1855، أصيب بإدمان القمار وتراكمت عليه الديون. وعلى الرغم من نجاحه لاحقًا ككاتب، إلا أنه ظل يعاني من مشاكل مالية طوال حياته.

في عام 1860، كتب "مولتاتولى" روايته "ماكس هافلار" التي كشفت عن استعمار الهولندي في جزر الهند الشرقية الهولندية، والتجاوزات التي وقعت هناك. واجه الكتاب ضغوطًا لسحبه، وزعم بعض النقاد أنها غير مستحقة أدبيًا، ومع ذلك، حققت الرواية شهرة واسعة في جميع أنحاء أوروبا.

في عام 1877، توقف "مولتاتولى" فجأة عن الكتابة. انتقل إلى ألمانيا واستقر في مدينة إنجلهايم أم راين بالقرب من ماينز، حيث توفي في 19 فبراير 1887.

مولتاتولى الأستعمار الهولندي هولندا ماكس هافلار أمستردام

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