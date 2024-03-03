اللي عملها نحات.. سيارة دنماركية تسير دهشة الإعلامي عمرو أديب| شاهد

عرض عادل الرجب الرئيس التنفيذي ل seven concours ، سيارة من التحف الفنية بموسم الرياض يطلق عليها " زينفو " وهي سيارة دينماركية " وصنعت عام ٢٠٠٥ ، واشترى صاحبها مصنع السيارات الذي صنعها .

وقال عادل الرجب ، خلال لقائه مع الاعلامي عمرو اديب من موسم الرياض ، إن السيارة ١٢ سليندر .

وعلق " اديب " مندهشا من تصميمها : سيارة فن وتحس اللي عملها نحات .

وقدم الاعلامي عمرو اديب حلقة خاصة من موسم الرياض بداخل معرض seven concours والذي يعرض سيارات فريدة الطراز بالعالم .

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