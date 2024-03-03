وصول نجل حلمي بكر لمطار القاهرة تمهيدا لدفن والده

وصل هشام نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر إلى مطار القاهرة الدولي، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير.

ومن المقرر أن يلقي هشام نظرة الوداع على والده الموسيقار حلمي بكر، في مستشفى السلام العام، التي وضع بها في ثلاجة حفظ الموتى أمس السبت.

نعت الفنانة أصالة الموسيقار حلمي بكر، بنشر صورة لها معه، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام ”.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة: "الله يرحمه ويغفرله ويضل ذكره باقي بأعماله الخالدة وفنه الخاص أستاذنا الكبير حلمي بكر صار بين إيدين خالقه وهو أرحم الراحمين".

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد رحيل الموسيقار حلمي بكر، ليلة اول أمس الجمعة، في أحد المستشفيات بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وأصر نجله على عدم دفنه حتى عودته من أمريكا، وحاولت أرملة بكر بدفنه، وأعلن نجل الراحل عن تأجيل دفن وجنازة والده وذلك لحين عودته من أمريكااليوم ، وقد صرح في تصريحات صحفية وقال:" محدش هيدفنه ويودعه غيري أنا أجلت الدفن لبكرة لما أرجع".

بمزيد من الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب الفنان الكبير والملحن العظيم، الموسيقار حلمي بكر، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال أبو العينين: نودع فنانًا عظيمًا، أثرى الحياة الفنية بجميل الألحان وأعذب السيمفونيات التي شكّلت جزءً أصيلًا من تاريخ الموسيقى العربية وعبرت عن هوية مصر السمعية وشخصيتها الفنية.

وأضاف أبو العينين: إن ما تركه الموسيقار الراحل من تاريخ موسيقي، ومسيرة فنية سيظل ملهمًا لكثير من الأجيال القادمة التي تتخذ من الفن سبيلًا وأملًا للرُقي والسمُو والذوق الأصيل، فقد كانت رسالته حاسمة في تثبيت أسس الأصالة الفنية والتمسك بمفردات الموسيقى المصرية والطرب الأصيل.

واختتم: خالص العزاء لأسرة الموسيقار الراحل حلمي بكر، ولنقابة الموسيقيين، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكشف الفنان خالد بيومي، نقيب المهن الموسيقية بالشرقية وأمين الصندوق بالنقابة العامة، تفاصيل أزمة نقل جثمان الموسيقار حلمي بكر، من محافظة الشرقية إلى القاهرة .