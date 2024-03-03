مصلحة النادي.. معتمد جمال يكشف كواليس رحيله عن الزمالك

كشف معتمد جمال المدير الفني السابق لنادي الزمالك كواليس رحيله عن الفريق ورفض العمل مع جوزيه جوميز.

وقال معتمد جمال في حوارة مع الاعلامي هاني حتحوت: الزمالك طلب استمراري ولكني فضلت مصلحة النادي.. كان ممكن اشتغل واقبض بدون أي دور.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة سوار الغيني، المقرر لها غدا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله إلى دور الثمانية للبطولة.