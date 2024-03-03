لم يحالفها الحظ..لماذا تراجعت صادرات تركيا إلى روسيا في فبراير؟

لم يحالف الحظ الصادرات التركية إلى روسيا في الارتفاع إلى المستويات التي كانت عليها العام الماضي 2023.

انخفضت الصادرات التركية على أساس سنوي 34% خلال شهر فبراير 2024، بعد توقف أو تراجع بعض المدفوعات للصادرات التركية خاصة البترول الروسي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعد السبب وراء ذلك هو التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع روسيا.

وسجلت الصادرات التركية إلى روسيا خلال فبراير 670 مليون دولار مقارنة بــ 1.1 مليار دولار في فبراير 2023، بحسب بيانات لوزارة التجارة التركية السبت 2 مارس.

كذلك انخفضت الواردات التركية من روسيا بنسبة 36.65% الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب المراقبين فقد أثرت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع روسيا على التبادل التجاري بين البلدين.