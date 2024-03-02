لماذا يعد إسقاط المساعدات الأمريكية جواً على غزة اعترافا بفشل بايدن؟

اعتبر المحلل مارك ستون أن الإنزال الجوي يعد الملاذ الأخير لدى أمريكا لتقديم المساعدات إلى أهالي غزة، إلا أنها وسيلة غير فعالة وخطيرة وتشير إلى فشل الإدارة الأمريكية، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز بريطانية”.

وقال ستون إن طريقة إنزال المساعدات من الجو يتم الاعتماد عليها فقط عندما تسد سبل المساعدات الأخرى.

واعترف جون كيربي، المسئول بالبيت الأبيض، بذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمريكا ستنفذ عمليات إنزال جوي للمساعدات على غزة.

وقال جون كيربي: "لا توجد مهام أكثر تعقيدا من إسقاط المساعدات الإنسانية جوا".

واعتبر ستون أن أمريكا تدعم الاحتلال لأن الاحتلال يشن حربه على غزة بأسلحة أمريكية.

وتتمتع إسرائيل بسيطرة عسكرية شبه كاملة على معظم أنحاء القطاع.

وتسيطر إسرائيل على عملية دخول المساعدات التي تصل إلى غزة.

