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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن سرقة خطوط أنابيب بترول في الإسماعيلية

صدى البلد

أمر المحامي العام لنيابات الإسماعيليه الكلية، بحبس 3 أشخاص في واقعة سرقة المنتجات البترولية من الخطوط القادمة من مدق ١٢ بطريق السويس الإسماعيلية مرورا بالقنطرة غرب 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم ولا زالت التحقيقات مستمرة.

تحقيق عاجل مع مقاول حراسة وآخرين في سرقة خطوط أنابيب بترول.. خاص

حاميها حراميها..القبض على مقاول حراسة خطوط أنابيب بترول بالإسماعيلية.. خاص

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية تمكنت من إلقاء القبض على مقاول حراسة ونجله وآخرين مسئولين عن حراسة خطوط أنابيب البترول في منطقة القنطرة غرب.

خطوط أنابيب

وكشفت التحريات، أنه أثناء مرور مسؤولي الأمن على خط المتكثفات  ١٢ بوصة بمنطقة القنطرة غرب، تبين تركيب عدد 2 كليبس محبس بغرض سرقة المنتجات البترولية من الخطوط القادمة من مدق ١٢ بطريق السويس الاسماعيليه مرورا بالقنطرة غرب.

وأوضحت التحريات الأولية، تورط أفراد الحراسة وأبناء المقاول محمد س. في ارتكاب واقعة السرقة وعليه تم القبض على كل من ": المقاول محمد س. ونجله منصور .م. واثنين آخرين وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات في القضية رقم ١٧٢٥ لسنة ۲۰۲٤ ولا زال التحقيق مستمر في جنح القنطرة غرب، تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات الإسماعيليه الكلية.

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