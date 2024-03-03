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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدنة ممكنة لـ 48 ساعة.. وفد من حماس يصل إلى القاهرة لبدء مفاوضات وقف النار

وقف إطلاق النار
وقف إطلاق النار

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وفدًا من حركة حماس وصل إلى القاهرة لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار.

من جانبها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن حماس قالت إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال "24 الى 48 ساعة" بحال موافقة إسرائيل على مطالبها.

وقال مصدر في حماس لـ"سكاي نيوز عربية"، إن التوصل لاتفاق مرهون بالموافقة على وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

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وأضاف المصدر أن إسرائيل تعلم جيدا أن المحتجزين لن يعودوا من دون دفع الثمن، مؤكدًا أن تل أبيب تعلم جيدًا من في أيدي الحركة من جنودها وضباطها.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أنّ إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها ضدّ حماس في قطاع غزّة، فيما يُتوقّع وصول ممثّلين للحركة الفلسطينية إلى القاهرة لإجراء محادثات في شأن المقترح.

ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان الذي يبدأ في 10 أو 11 مارس، للتوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزة المهدّد بمجاعة.

مسؤول أمريكي: الإسرائيليّين قبلوا مبدئيا عناصر الاتّفاق.

وفي واشنطن، قال مسؤول أمريكي للصحافة طالبا عدم كشف اسمه إنّ "الإسرائيليّين قبلوا مبدئيا عناصر الاتّفاق. والكُرة الآن في ملعب حماس".

حماس مفاوضات وقف إطلاق النار هدنة في غزة غزة إسرائيل

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