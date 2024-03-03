إسرائيل توافق على صفقة الأسرى مع حماس وتوقعات باستئناف المحادثات| تفاصيل

ذكرت القناة الـ14 العبرية، في تقرير لها صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل وافقت على صفقة الأسرى مع حركة حماس، وسط توقعات باستئناف المحادثات في القاهرة.

وقالت القناة العبرية إنه من المنتظر أن يصل إلى القاهرة اليوم الأحد وفدان من إسرائيل وحماس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة أخرى.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن إسرائيل لا تعتزم الحضور حتى تتسلم القائمة الكاملة بأسماء الأسرى.

ويأتي هذا التقرير بعد أن قالت إدارة بايدن الليلة الماضية إن إسرائيل وافقت من حيث المبدأ على صفقة أخرى مع حركة حماس يمكن من خلالها إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

ووفقا للتقرير الإسرائيلي فإن الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل، تتضمن وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين

أما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، فقال التقرير إن حماس ستكون قادرة على الاختيار لكل أسير إسرائيلي مقابل 15 أسيرا فلسطينيا مما يصفهم الاحتلال بـ"الأسرى الأمنيين" أو 100 أسير فلسطيني صغير.

ووفقا للقناة فإن إسرائيل تقول إنه إذا لم يتم تسليم قائمة الأسرى الإسرائيليين الذين قد يتم إطلاق سراحهم، فإن المفاوضات ستظل متعثرة.