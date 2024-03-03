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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم.. 10 أطفال على الأقل ماتوا جوعًا بـ غزة.. الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل.. وقمر كوري جنوبي يتجسس على بيونج يانج

صحف الإمارات
صحف الإمارات

مصرع 26 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان
مقتل وإصابة 44 شخصاً بحادث مروري في سوريا
أول قمر كوري جنوبي للتجسس يرسل صوراً جيدة الدقة لوسط بيونج يانج
10 أطفال على الأقل ماتوا جوعاً في غزة
الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل
سفارة بكين تستنكر تصريحات مسؤول فلبيني بشأن بحر الصين الجنوبي

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ففي الشأن المحلي، قالت صحيفة "الاتحاد"، إن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أكد أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اطلع على الإنجازات والمبادرات المالية لحكومة الإمارات لعام 2023.

عربيًا، قالت صحيفة "البيان"، إن وزارة الداخلية السورية أعلنت  اليوم الأحد، وفـاة 6 أشخاص وإصـابة 38 آخرين جراء تدهور بولمان (حافلة) على اوتستراد (حمص - حماة).

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "مركبة نوع (بولمان) تدهورت على اوتستراد (حمص - حماة) ما أدى إلى وفـاة ستة أشخاص وإصـابة 38 آخرين".

كما نقلت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل 10 أطفال «ماتوا جوعاً» في قطاع غزة، مشيرة إلى توقعات بأن يكون العدد الحقيقي للوفيات بسبب نقص الغذاء أعلى من ذلك.

أما صحيفة "الاتحاد"، فذكرت أن الكويت دعت مواطنيها لانتخاب أعضاء مجلس الأمة بالبلاد في 4 أبريل المقبل، وفقاً لمرسوم نشر بالجريدة الرسمية للبلاد اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الدعوة جاءت بعد مرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 15 فبراير الماضي بحل المجلس.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن مسؤولين ذكروا اليوم الأحد أن 26 شخصا على الاقل لقوا حتفهم، بعد سقوط أمطار غزيرة، بشكل غير عادي وهبوب عواصف رعدية، تسببت في حالة من الدمار في باكستان.

ومن الصحيفة ذاتها، نجح أول قمر صناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري في إرسال صور "جيدة الدقة" لوسط العاصمة الكورية الشمالية، بيونج يانج، إلى الوطن بعد إطلاق القمر الصناعي في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت مصادر عسكرية اليوم الأحد.

بينما قالت صحيفة "الخليج"، إن السفارة الصينية في الفلبين قالت إنها تستنكر «بشدة» أحدث تصريحات للسفير الفلبيني لدى واشنطن المتعلقة بالصين، موضحة أنها "تتجاهل الحقائق الأساسية".

بكين بيونج يانج باكستان سوريا أعضاء مجلس الأمة

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