انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 13» بالإسكندرية

انطلق صباح اليوم، الأحد، المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات “مارلوج 13” بالإسكندرية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك تحت عنوان "نحو بنية تحتية خضراء وزرقاء ذكية".

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعلي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشئون الاقتصادية نيابة عن أحمد علي أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أكرم سليمان السلمي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور ماكسيمو ميجا، رئيس الجامعة البحرية الدولية مالمو بالسويد، وأصحاب السفراء والقناصل المعتمدين بجمهورية مصر العربية، ولفيف من مديري وممثلى الموانئ والشركات العربية والأجنبية فى قطاع النقل البحرى واللوجستيات.

وقد اكتسب المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج" على مدار السنوات سمعه عالمية، حيث أصبح إحدى أهم المناسبات الدولية التي تحرص الكيانات المتخصصة على المشاركة في تنظيمه.

ويأتي تنظيم المؤتمر في ضوء حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بلعب دور أساسي في صناعة النقل البحري وبما يحقق التطوير الشامل للموانئ العربية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي في هذا المجال، ونظرا لدورها الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية.

كما يأتي المؤتمر في إطار تحقيق رؤية مصر 2023، والتي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث يُعد الاعتماد على البنية التحتية المرنة والتقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار محركاً رئيسياً لتحقيق مستقبل مرن ومستدام لصناعة الموانئ وصناعة الخدمات اللوجستية، وهذا يتطلب تضافر جهود صانعي القرار والباحثين الأكاديميين والأطراف المعنية ومجتمع الموانئ والخدمات اللوجستية بأكملها.

كما يتطلب التواصل الفعال فيما بينهم مع تبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات، ولذا أصبح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج) هو المنصة المحلية والاقليمية والدولية المثالية لتفعيل هذا التواصل ومناقشة أفضل الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية والهامة.